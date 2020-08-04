​برلماني: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية

(مصراوي):



أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "ما تغلاش عليك" تساهم في إظهار إمكانيات الصناعة الوطنية، وما وصلت إليه من جودة وكفاءة عالية في المنتج النهائي، وتخفف من الأعباء على كاهل المواطن والمستهلك.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية، موضحا أن الاستقرار الداخلي لمصر أسفر عن تنشيط الصناعة وجذب المستثمرين وزيادة حجم الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تطور الوضع الاقتصادي في ظل نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، نظرا لارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وهو ما أثبتته الأحداث الأخيرة، ويسهم هذا القطاع بنحو 17% حاليًا من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، مشيرا إلى أنه كان من المأمول زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 - 2021.

وأضاف أن المنتجات المحلية أصبحت تلقى ثقة كبيرة ونالت مكانة جعلتها منافسة لنظيرتها المستوردة في السوق المحلي، موضحا أن الحكومة اتخذت مؤخرا عددا من القرارات ساهمت في تعميق المنتج المحلي، وأهمها إحلال المكون المحلي محل المستورد، ما ساهم بتوفير العديد من المليارات لخزينة الدولة وتم توجيهها لمشاريع أخرى بجانب مساعدة المصانع والورش المتعثرة مما دفع عجلة الإنتاج.