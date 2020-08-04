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​برلماني: مواقف وزيرة الهجرة تؤكد أن مصر لا تترك أبناءها

12:12 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
​برلماني: مواقف وزيرة الهجرة تؤكد أن مصر لا تترك أبناءها

السفيرة نبيلة مكرم

(مصراوي):


قال وكيل نقل النواب النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تتمتع بخبرة سياسية ودبلوماسية واسعة اكتسبتها عبر سنوات طويلة من العمل داخل أروقة وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات مصر في الخارج، إضافة إلى دورها الإنساني في كثير من المواقف التي تدحض الادعاءات والحملة الممنهجة التي قادها المعادون للدولة المصرية وإعلام وأنصار جماعة الإخوان، لتشويه صورة الوزيرة المصرية والإشارة لعدم خبرتها السياسية، مستخدمين في ذلك تصريحًا مجتزأ من سياقه خلال أحد لقاءاتها الأخيرة عندما تحدثت للمصريين في الخارج.

وأضاف أن حنكة الويزرة ظهرت في تعاملها مع الأزمات المختلفة التي مرت على المصريين بالخارج سواء أزمة المواطن المصري الذي تعرض للاهانة على يد شخص كويتي، وأزمة 23 مصريًا تم احتجازهم بليبيا، والتي تصدرت فيها تصريحات في منتهى القوة مؤكدة حفظ مصر لحقوق أبنائها، وأزمة الصيادين الذين تم احتجازهم في اليمن، حيث بذلت وزارة الهجرة مجهودًا شاقًا لاستعادة المصريين، ونسقت مع كافة أجهزة الدولة، ومع بعض المسئولين في المملكة العربية السعودية من أجل ضمان وصول هؤلاء الصيادين، وبعد شهرين من المفاوضات عاد الصيادون على متن طائرة مصرية خاصة لمطار القاهرة الدولي.

نبيلة مكرم محمد عبدالله زين الدين وزارة الهجرة جماعة الإخوان

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