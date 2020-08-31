"خيال".. مستشار الحكومة ينشر صور مشروع تطوير "عين الصيرة" و"سور مجرى العيون"

(مصراوي):



نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورًا لتفقد وزير الإسكان مشروع تطوير بحيرة "عين الصيرة"، وسور مجرى العيون، معلقًا: "اللي بيحصل في عين الصيرة ومجرى العيون خيال".

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، يرافقه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول الوزير ومرافقوه في موقع المشروع، لتفقد أعمال تنفيذ المشايات، والتشجير واللاند سكيب، وناقش الموقف التنفيذي مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروع، مؤكدًا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنفيذها بأعلى جودة، وتنويع ألوان وأنواع الزهور، وزيادة أعداد النخيل والأشجار المُظللة.

وانتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانًا بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها، حيث تم تأكيد ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع الهام.

وأكد الجزار، أن مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في القاهرة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، لعودتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصري، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.

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