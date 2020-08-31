"مصر العليا للكهرباء": خطة لتطوير ورفع كفاءة محولات مركز أبوتشت بقنا (صور)
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كتب- محمد صلاح:
قالت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن إحدى القنوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، نشرت تقريرًا مصورًا، يضم افتراءات ومغالطات، حول وجود قصور في خدمات الكهرباء المقدمة لإحدى قرى محافظة القنا، على خلاف الحقيقة.
وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها تعمل بشكل مستمر على قياس أحمال المحولات، ورفع قدراتها، وفقًا لبرنامج وخطة معدة سلفًا، وهو ما حدث في قرية العليمات بأبو تشتت بمحافظة قنا.
وأوضحت الشركة، أنه تم إدراج محول "محمد خلف الله" بقدرة 160 ك.ف.أ. ضمن خطة أعمال التطوير، حيث وصلت أحماله إلى 83% ضمن أعمال خطة التطوير الذاتية للعام الحالي، التي تضمنت رفع قدرته لتصبح 200 ك.ف.أ. ليصبح نسبة تحميله 66% وهي نسبة مثالية، ضمن سلسلة تغيرات لمحولات القرية ذاتها، مؤكدة أنه حدث خلط عند بعض الأهالي.
وأضافت أنه تم صرف وتركيب وتشغيل محول بكابينة منخفض 200 ك.ف.أ. لمحول "محمد خلف الله" يوم 30 أغسطس 2020.
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