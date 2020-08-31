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"الزراعة" و"الرياضة" تبحثان تدريب الشباب على المشروعات الصغيرة

09:46 م الإثنين 31 أغسطس 2020
"الزراعة" و"الرياضة" تبحثان تدريب الشباب على المشروعات الصغيرة

وزيرا الزراعة والرياضة

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين اجتماعًا في مقر الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتي الزراعة والشباب والرياضة، لبحث نشر فكر التوسع في إقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعي والحيواني والأنشطة المرتبطة به وتشجيعهم على العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة.

‏وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك فرص واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة، مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان والمناحل وتربية الدواجن والأرانب ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

‏وأضاف القصير، أنه يمكن للشباب الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة، في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستوفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.​

السيد القصير أشرف صبحي المشروعات الصغيرة الزراعة الرياضة

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