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شيخ الأزهر يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال

09:30 م الإثنين 31 أغسطس 2020
شيخ الأزهر يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتهنئة إلى رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده الـ29.

وأعرب الإمام الأكبر، في بيان له، الاثنين، عن تقديره لمسيرة دولة أوزبكستان ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش وإحياء تراث علماء الأمة الأخيار ومساندة قضايا الأمة، سائلاً المولى -عز وجل- لجمهورية أوزبكستان قيادةً وحكومةً وشعبًا أن يمن عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.​

أحمد الطيب رئيس جمهورية أوزبكستان ذكرى الاستقلال شوكت ميرضيائيف

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