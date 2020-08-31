البابا تواضروس ينعى القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف

(مصراوي):



توفى الأب القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، والمسؤول عن خدمة الشباب بالإيبارشية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 72 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 30 سنة.

وأقيمت صلوات تجنيزه في السابعة من مساء اليوم بحضور أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا غبريال.

ولد الأب الراحل يوم عيد البشارة 7 أبريل 1948، وسيم كاهنًا يوم 16 فبراير 1990 ونال القمصية في 5 يونيو 1998.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة الأب القمص رويس حليم، ويلتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.