البابا تواضروس يبحث تأسيس مجلس للإعلام الكنسي

(مصراوي):

عقد البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية، وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة يعملان معًا بتنسيق وتعاون.

حضر الاجتماع الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.