​مصر للطيران: خدمة جديدة لتتبع حقائب الركاب على الرحلات الجوية

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، تفعيل خدمة متابعة وصول الحقائب من خلال تطبيق "egyptair" على الهواتف الذكية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خريطة التطور التكنولوجي التي يسعى تحالف ستار العالمي لاستكمالها بحلول عام 2022، حيث تضم الخطة عددًا من المشاريع التكنولوجية المتتابعة التي ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها خاصًة في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران في الوقت الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه يمكن للركاب الاستفادة بهذه الخدمة بمجرد الوصول إلى وجهتهم من خلال الدخول على تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران، والمتوفرة على أنظمة تشغيل أندرويد وiOS، واختيار القسم الخاص بالحقائب ومن ثم القيام بوضع الكود (QR Code) أو كتابة رقم بطاقة الحقيبة مع إدخال رقم الرحلة الخاص بمصر للطيران، أو رحلات الربط مع تحالف ستار، وبذلك ستظهر المعلومات الخاصة بمكان تواجد الحقيبة.

من الجدير بالذكر أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير خدماتها التكنولوجية المقدمة للعملاء، سواء من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية.