بعد توجيهات السيسي.. ماذا فعلت الدولة بشأن التصدي لمخالفات البناء؟

(مصراوي):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بنائية في مختلف المحافظات خراب للدولة.

وأضاف السيسي، يوم السبت الماضي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية: "لو سمحتم متخربوش بلدكم، والله العظيم ده خراب خراب يا جماعة للدولة ومحدش يعمل كده. الأمر لله ثم لينا كلنا، وأنا لا يمكن هسمح أبدا بده، ودي رابع مرة أقولها واتكلمت في الكلام ده من 3 سنين، هنفضل كده لغاية إمتى؟".

وأكد السيسي أن مخالفات البناء أزمة كبيرة تواجه الدولة، قائلًا: "أنا مش عارف أعمل إيه. يا جماعة دي أرضنا اللي بناكل منها بتعمل كده ليه؟.. عايز إسكان بنعمل ومستعدين نعمل أكتر من كده، لما بنعمل قطعة أرض ونبني عليها تجمع الناس مبتاخدوش".

وأضاف السيسي: "بقول كده لأن الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي (وزير الدفاع والإنتاج الحربي)، مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية والداخلية كلها".

ووجّه الرئيس رسالة للمحافظين والمسئولين بالدولة فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات، قائلًا: "بقول للمحافظين والمسئولين، اللي لا يستطيع أن يحقق الانضباط بصراحة قولي ده موضوع أنا مش قده وسلامو عليكم، أنا بتكلم وكل الناس سامعاني في مصر، مفيش حد في العالم يتحدث عن أوضاعه أمام الرأي العام على الهواء كده، إلا إذا كان الهدف الإصلاح فقط".

عقب حديق الرئيس، عن مخالفات البناء، اتخذت الدولة عددًا من الخطوات المهمة في سبيل العمل على إصلاح الملف، وتطبيقًا لتوجيهات الرئيس للحكومة، باتخاذ خطوات جدية في هذا الأمر.

البداية كانت من مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجود تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل لمواجهة تعديات البناء والمخالفات، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.

وأضاف رئيس الوزراء، أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالف، لافتا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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يأتي هذا عقب اجتماع بين مدبولي ومحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أمس الأحد، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وجهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، بحضور اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تمامًا، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددًا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورًا.

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كما عقد مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعًا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.

وقال مدبولي إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

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من ناحية أخرى، أشاد مدبولي بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، موجهًا بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.

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ولم تقتصر التحركات على الحكومة، لكن دخلت الجهات القضائية على خط مواجهة مخالفات البناء، عقب الأمر الذي أصدره المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل، ومراعاة ما تقتضيه المادة 175 مكرر من التعليمات العامة بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها إلى المحكمة التأديبية العاجلة.

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