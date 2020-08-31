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عضو بـ"الشيوخ" يطالب بتعظيم الاستفادة من المدارس التكنولوجية بالصعيد

07:23 م الإثنين 31 أغسطس 2020
عضو بـ"الشيوخ" يطالب بتعظيم الاستفادة من المدارس التكنولوجية بالصعيد

النائب حسانين توفيق

(مصراوي):

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن المدارس التكنولوجية تمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة من عمر مصر، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة مناحي الحياة.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الصعيد يحتاج لزيادة انتشار هذه المدارس وربطها بسوق العمل لتوفير فرص حقيقة للشباب، مشددًا على أهمية تحديد الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل وتوفير التعليم اللازم لها من أجل تعظيم الاستفادة من مخرجات التعليم.

وأوضح توفيق، أن الصعيد في الفترة الماضية عانى من الإهمال، إلا أن توجه الدولة مؤخرا تغير كثيرا بوجود عدد كبير من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تستوعب الآلاف من العاملين في القطاعات المختلفة، قائلا: لذلك من الضروري العمل جديا على ربط التعليم بسوق العمل والاستفادة القصوى من المدارس التكنولوجية.

حسانين توفيق مجلس الشيوخ المدارس التكنولوجية الصعيد

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