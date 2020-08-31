ننشر تشكيل لجان مجلس نقابة المحامين الـ17
(مصراوي):
أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية، اليوم الاثنين، تشكيل لجان المجلس.
وجاءت كالآتي:
1- لجان القبول:
أ- الجدول العام:
1 ـ محمود الداخلي 2 ـ محمد الكسار
3 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب 4 ـ سيد عبد الغنى
5 ـ محمد كركاب 6. محمد نجيب 7. نبيل صلاح مدير اللجنة
ب- الابتدائي:
1 ـ محب المكاوي 2. عبد الحفيظ الروبي 3. أبو بكر الضوه 4. علي الصغير
5. ماجد حنا 6. صلاح سليمان 7. عيسى أبو عيسى 8. خالد أبو كراع
ج- الاستئناف:
1. أحمد سالم بسيوني 2ـ سعيد عبد الخالق 3. عمر هريدي
4. حسين الجمال 5. إسماعيل طه 6. فاطمة الزهراء غنيم 7. أسامة سالمان
د- النقض:
1 ـ النقيب رجائي عطية 2. مجدي ناجي أحمد سخى
3 ـ يحيى التوني 4. أبو بكر الضوه
2- لجنة العلاج:
1 ـ محمد إبراهيم فزاع 2 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب 3 ـ فاطمة الزهراء غنيم
4 ـ ماجد حنا ولسن 5 ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي 6. مجدي سخى 7. يحيى التوني
8.عمر هريدي 9. إسماعيل طه 10. محمد نجيب 11. محمد الكسار
12. محب المكاوي 13. صلاح سليمان
3- لجنة المعاشات والإعانات:
1ـ أحمد سالم بسيوني 2 ـ محمد إبراهيم فزاع 3. مجدي سخى 4. سعيد عبد الخالق
5ـ محمد عبد العظيم كركاب 6. صلاح سليمان 7. أبو بكر الضوه
4- لجنة المشروعات والإسكان:
1 ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي 2 ـ محمد خلف حسين الكسار
3 ـ علي محمد الصغير 4. محمود الداخلي
5- لجنة الفكر القانوني والمجلة:
1. النقيب رجائي عطية 2 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب 3.صلاح سليمان
4ـ عبد المجيد هارون أحمد 5. أسامة سالمان 6.عمر هريدي
6- لجنة معهد المحاماة:
1 ـ حسين عبد الوهاب الجمال 2 ـ إسماعيل طه إسماعيل
3 ـ فاطمة الزهراء غنيم
7- لجنة الإدارات القانونية:
1 ـ هشام لطفي بليح 2 ـ على محمد الصغير
3 ـ أسامة إبراهيم سالمان
8 – لجنة التأديب:
1ـ محمود محمد الداخلي 2ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي
3ـ عبد المجيد هارون 4. نبيل عبد السلام
9- لجنة الدفاع والحريات:
1. النقيب رجائي عطية 2ـ نبيل حسن عبد السلام 3 ـ محب عبد العزيز المكاوي 4. يحيى التوني
5.صلاح الدين حسين سليمان 6. مجدي سخى 7. فاطمة الزهراء غنيم 8. محمود الداخلي
10- لجنة الرعاية الاجتماعية:
1 ـ محمد أحمد نجيب
11- لجنة الرحلات والمصايف:
1 ـ سيف النصر السيد حماد 2ـ محمد عبد الوهاب 3. محمد الكسار 4. خالد أبو كراع
5.محمد نجيب 6. إسماعيل طه 7. عيسى أبو عيسى
12- لجنة الشباب:
1 ـ محمد عبدالنبي عبدالوهاب
13- لجنة المرأة:
1. فاطمة الزهراء غنيم
14- لجنة النقابات الفرعية:
1 ـ نبيل حسن عبد السلام 2 ـ عمر جلال هريدي
3 ـ محب عبد العزيز المكاوي 4 ـ محود محمد الداخلي
5 ـ سيف النصر السيد حماد
15- لجنة التطوير والميكنة:
1 ـ صلاح الدين حسين سليمان
16 ـ لجنة الأندية:
1 ـ محب مكاوي 2 ـ محمود الداخلي 3. عمر هريدي 4. عبد المجيد هارون
5. عبد الحفيظ الروبي
17- لجنة الصندوق:
1.النقيب رجائي عطية 2. مجدي سخى 3.سيد عبد الغنى 4 .محمد الكسار
5.عبد الحفيظ الروبي 6. محمود الداخلي 7.يحيى التوني 8.عمر هريدي
9.ابو بكر الضوه 10.نبيل عبد السلام 11. عبد المجيد هارون
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98727
عدد المصابين
-
72120
عدد المتعافين
-
5399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25252673
عدد المصابين
-
17595312
عدد المتعافين
-
847986
عدد الوفيات
إعلان