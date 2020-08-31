​ننشر تشكيل لجان مجلس نقابة المحامين الـ17

(مصراوي):

أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية، اليوم الاثنين، تشكيل لجان المجلس.

وجاءت كالآتي:

1- لجان القبول:

أ- الجدول العام:

1 ـ محمود الداخلي 2 ـ محمد الكسار

3 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب 4 ـ سيد عبد الغنى

5 ـ محمد كركاب 6. محمد نجيب 7. نبيل صلاح مدير اللجنة

ب- الابتدائي:

1 ـ محب المكاوي 2. عبد الحفيظ الروبي 3. أبو بكر الضوه 4. علي الصغير

5. ماجد حنا 6. صلاح سليمان 7. عيسى أبو عيسى 8. خالد أبو كراع

ج- الاستئناف:

1. أحمد سالم بسيوني 2ـ سعيد عبد الخالق 3. عمر هريدي

4. حسين الجمال 5. إسماعيل طه 6. فاطمة الزهراء غنيم 7. أسامة سالمان

د- النقض:

1 ـ النقيب رجائي عطية 2. مجدي ناجي أحمد سخى

3 ـ يحيى التوني 4. أبو بكر الضوه

2- لجنة العلاج:

1 ـ محمد إبراهيم فزاع 2 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب 3 ـ فاطمة الزهراء غنيم

4 ـ ماجد حنا ولسن 5 ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي 6. مجدي سخى 7. يحيى التوني

8.عمر هريدي 9. إسماعيل طه 10. محمد نجيب 11. محمد الكسار

12. محب المكاوي 13. صلاح سليمان

3- لجنة المعاشات والإعانات:

1ـ أحمد سالم بسيوني 2 ـ محمد إبراهيم فزاع 3. مجدي سخى 4. سعيد عبد الخالق

5ـ محمد عبد العظيم كركاب 6. صلاح سليمان 7. أبو بكر الضوه

4- لجنة المشروعات والإسكان:

1 ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي 2 ـ محمد خلف حسين الكسار

3 ـ علي محمد الصغير 4. محمود الداخلي

5- لجنة الفكر القانوني والمجلة:

1. النقيب رجائي عطية 2 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب 3.صلاح سليمان

4ـ عبد المجيد هارون أحمد 5. أسامة سالمان 6.عمر هريدي

6- لجنة معهد المحاماة:

1 ـ حسين عبد الوهاب الجمال 2 ـ إسماعيل طه إسماعيل

3 ـ فاطمة الزهراء غنيم

7- لجنة الإدارات القانونية:

1 ـ هشام لطفي بليح 2 ـ على محمد الصغير

3 ـ أسامة إبراهيم سالمان

8 – لجنة التأديب:

1ـ محمود محمد الداخلي 2ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي

3ـ عبد المجيد هارون 4. نبيل عبد السلام

9- لجنة الدفاع والحريات:

1. النقيب رجائي عطية 2ـ نبيل حسن عبد السلام 3 ـ محب عبد العزيز المكاوي 4. يحيى التوني

5.صلاح الدين حسين سليمان 6. مجدي سخى 7. فاطمة الزهراء غنيم 8. محمود الداخلي

10- لجنة الرعاية الاجتماعية:

1 ـ محمد أحمد نجيب

11- لجنة الرحلات والمصايف:

1 ـ سيف النصر السيد حماد 2ـ محمد عبد الوهاب 3. محمد الكسار 4. خالد أبو كراع

5.محمد نجيب 6. إسماعيل طه 7. عيسى أبو عيسى

12- لجنة الشباب:

1 ـ محمد عبدالنبي عبدالوهاب

13- لجنة المرأة:

1. فاطمة الزهراء غنيم

14- لجنة النقابات الفرعية:

1 ـ نبيل حسن عبد السلام 2 ـ عمر جلال هريدي

3 ـ محب عبد العزيز المكاوي 4 ـ محود محمد الداخلي

5 ـ سيف النصر السيد حماد

15- لجنة التطوير والميكنة:

1 ـ صلاح الدين حسين سليمان

16 ـ لجنة الأندية:

1 ـ محب مكاوي 2 ـ محمود الداخلي 3. عمر هريدي 4. عبد المجيد هارون

5. عبد الحفيظ الروبي

17- لجنة الصندوق:

1.النقيب رجائي عطية 2. مجدي سخى 3.سيد عبد الغنى 4 .محمد الكسار

5.عبد الحفيظ الروبي 6. محمود الداخلي 7.يحيى التوني 8.عمر هريدي

9.ابو بكر الضوه 10.نبيل عبد السلام 11. عبد المجيد هارون