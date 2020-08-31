​بعد انتهاء فترة التقديم.. ننشر مواعيد حجز الشقق والأراضي بأسبقية التخصيص

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من ستقبال طلبات المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، ومشروعات الأراضي المتمثلة في الأراضي الأكثر تميزًا والمتميزة، بجانب سداد جدية الحجز.

أولًا- مشروعات الشقق:

يبدأ الحجز بالأسبقية يوم 6 سبتمبر، حتى يوم 27 من الشهر ذاته، في مشروعات (سكن مصر- دار مصر- جنة).

وتتمثل خطوات الحجز في دخول المتقدم للحجز على الموقع الإلكتروني مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط).

ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة) ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكدًا أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (online).

وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، في مشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العاشر من رمضان - السادات - حدائق أكتوبر).

ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100- 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر - العبور - دمياط الجديدة - الشيخ زايد).

كما تم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - القاهرة الجديدة).

ثانيًا الأراضي:

يبدأ حجز قطع الأراضي المميزة مرحلة رابعة، يوم 6 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى يوم 10 من نفس الشهر.

ويصل عدد قطع الأراضي الموجودة في 14 مدينة إلى 1719 بمدن (6 أكتوبر الجديدة- بدر- العاشر من رمضان- السادات- برج العرب الجديدة- الفيوم الجديدة- بني سويف الجديدة- وأسيوط الجديدة- غرب أسيوط- سوهاج الجديدة- غرب قنا- طيبة الجديدة- أسوان الجديدة- أخميم الجديدة) بمساحات تتراوح من 192 مترًا إلى 1200.

يتم سداد مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، 100 ألف جنيه، عدا مدينة أخميم الجديدة يتم سداد 50 ألفًا، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن قطعة الأرض بعد التخصيص بنحو شهر، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض البالغ 75% على 3 سنوات اقساط ربع سنوية.

أما الأراضي الأكثر تميزًا، يبدأ الحجز فيها يوم 13 وحتى 17 سبتمبر، ويصل عدد قطع الأراضي الأكثر تميزًا لـ632 قطعة بمساحات تبدأ من 294 مترًا وحتى 2300 متر، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة).

ويصل مقدم الحجز في الأراضي الأكثر تميزًا لـ350 ألف جنيه، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية أيضًا.