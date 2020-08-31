"فوق الجميع".. قرار من الأعلى للإعلام بشأن تصريحات تامر أمين حول الأهلي

(مصراوي):

يجري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقًا فيما صرح به الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار في حلقة الخميس الماضي، تعقيبًا على انتقالات اللاعبين بين الأندية، قائلًا: "الأهلي رقبته فوق الجميع، وجزمة الأهلي فوق الكل".

وقال مصدر مسئول في المجلس إن مجموعة الرصد والمتابعة بلجنة تقارير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس رصدت التصريح باعتباره مخالفة للمعايير والأكواد، ما يستوجب التحقيق فيها.

وقررت رانيا هاشم، رئيس اللجنة، عضو المجلس، إحالة الموضوع للجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي، وكيل المجلس، الذي سيقدم تقريرًا للمجلس يتضمن توصية بما آل إليه التحقيق، ومن المقرر أن يبت فيه المجلس برئاسة كرم جبر خلال اجتماعه المقرر غدًا.