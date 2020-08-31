أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"فوق الجميع".. قرار من الأعلى للإعلام بشأن تصريحات تامر أمين حول الأهلي

06:27 م الإثنين 31 أغسطس 2020
"فوق الجميع".. قرار من الأعلى للإعلام بشأن تصريحات تامر أمين حول الأهلي

تامر أمين

(مصراوي):

يجري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقًا فيما صرح به الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار في حلقة الخميس الماضي، تعقيبًا على انتقالات اللاعبين بين الأندية، قائلًا: "الأهلي رقبته فوق الجميع، وجزمة الأهلي فوق الكل".

وقال مصدر مسئول في المجلس إن مجموعة الرصد والمتابعة بلجنة تقارير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس رصدت التصريح باعتباره مخالفة للمعايير والأكواد، ما يستوجب التحقيق فيها.

وقررت رانيا هاشم، رئيس اللجنة، عضو المجلس، إحالة الموضوع للجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي، وكيل المجلس، الذي سيقدم تقريرًا للمجلس يتضمن توصية بما آل إليه التحقيق، ومن المقرر أن يبت فيه المجلس برئاسة كرم جبر خلال اجتماعه المقرر غدًا.

تامر أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رانيا هاشم النادي الأهلي

الخبر التالى:

بعد وصول 68 عربة روسية جديدة.. وزير النقل: تشغيل 3 قطارت جديدة كل شهر (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للبالغين والأطفال.. قرار جديد بشأن استخدام "ريمديسيفير" في علاج كورونا