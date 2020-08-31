رئيس "السد العالي": منشآت الهيئة مستعدة لعودة السياحة واستقبال الزوار بكامل طاقتها

(مصراوي):

قال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، المهندس حسين جلال، إن منشآت الهيئة مستعدة للعودة السياحية بكامل طاقتها واستقبال جميع الزوار، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على العاملين والمسئولين في المواقع الثقافية والتاريخية بالسد العالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأنهت الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان استعداداتها، اليوم الاثنين، لاستقبال زوار وضيوف المحافظة، اعتبارًا من الغد لزيارة السد العالي من منصة المشاهدة الشهيرة، ورمز الصداقة المصري/ الروسي، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح جميع المعابد والمتاحف والمواقع الثقافية اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري.

وأشار المهندس حسين جلال، بحسب بيان اليوم الاثنين، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية مراجعة أعمال الصيانة والتشغيل لجميع المنشآت والمواقع المسموح فيها بالزيارة السياحية، مضيفًا أنه يتم التنسيق بين المرشدين السياحين والأمن والجهات المعنية لاستقبال العملية السياحية بالشكل المنشود.

يشار إلى أن محيط منطقة رمز الصداقة بالسد، شهد الفترة الماضية أعمال تطوير شملت إضافة دورات مياه واستخدام المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، علاوة على تزويد المنطقة بلوحات إرشادية وصور تذكارية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال احتفالات تحويل مجرى نهر النيل، ومشاركة رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها.

كما تمت الاستعانة بلوحات تشمل شرحًا تفصيليًا عن الرمز ونبذة تاريخية عن بنائه، فضلًا عن تزويد المنطقة بخريطة لدول حوض نهر النيل توضح روافد النهر من منابعه من البحيرات الإثيوبية والاستوائية، وصولًا إلى دول المصب، كما توضح للزائر علاقة السد العالي وبحيرة ناصر الصناعية بالسدود الأخرى، كما أعيد تأهيل المنطقة وزيادة المساحات الخضراء المحيطة بالمنطقة، كما أقيم سور من الجرانيت بالممر المؤدي للرمز، فضلًا عن سور يحيط بمنطقة الرمز بالكامل مزود بكاميرات المراقبة.