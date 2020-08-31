"الري": تقارير تشير إلى فيضان أعلى من المتوسط.. والنتائج النهائية نهاية سبتمبر

كتب- أحمد مسعد:

قالت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أمس الأحد؛ لمتابعة موقف الفيضان هذا العام وحالة الأمطار على النيل الأزرق، إنه من المحتمل أن يكون في حدود من أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي؛ ولكن ما زال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام، انتظارًا لشهرَي سبتمبر وأكتوبر.

جاء ذلك خلال استعراض لجنة تنظيم إيراد النهر، موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها كل من قطاع شؤون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021- 2022.

وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية؛ خصوصًا مجرى نهر النيل، والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

وفي سياق متصل، يراقب مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، وتقوم أجهزة الوزارة كافة، بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل، وأيضًا حجم المياه الواردة، والخطط الموضوعة للتعامل معها.

ونوه وزير الري بأن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة إنعقاد مستمر؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق، وارتفع منسوب المياه بالمجرى المائي، ويتم التنسيق على مدار الساعة مع الجانب السوداني في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.