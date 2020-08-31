الأوقاف تشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات صلاة الجمعة
كتب - محمود مصطفى:
أكدت وزارة الأوقاف على الالتزام بكل الضوابط من إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه، أو السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.
وأكدت في بيان لها، الأربعاء، بشدة وحسم على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق، وعدم تجاوزه بأي حال، مشددة بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوز الوقت المقرر أو يخالف الموضوع المحدد.
وطالبت جميع جهات المتابعة بالوزارة متابعة التنفيذ ورفع أي مخالفة إلى رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98727
عدد المصابين
-
72120
عدد المتعافين
-
5399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25252673
عدد المصابين
-
17595312
عدد المتعافين
-
847986
عدد الوفيات
إعلان