الأوقاف تشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف على الالتزام بكل الضوابط من إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه، أو السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

وأكدت في بيان لها، الأربعاء، بشدة وحسم على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق، وعدم تجاوزه بأي حال، مشددة بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوز الوقت المقرر أو يخالف الموضوع المحدد.

وطالبت جميع جهات المتابعة بالوزارة متابعة التنفيذ ورفع أي مخالفة إلى رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.