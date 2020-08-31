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الأوقاف تشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات صلاة الجمعة

04:05 م الإثنين 31 أغسطس 2020
الأوقاف تشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف على الالتزام بكل الضوابط من إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه، أو السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

وأكدت في بيان لها، الأربعاء، بشدة وحسم على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق، وعدم تجاوزه بأي حال، مشددة بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوز الوقت المقرر أو يخالف الموضوع المحدد.

وطالبت جميع جهات المتابعة بالوزارة متابعة التنفيذ ورفع أي مخالفة إلى رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

صلاة الجمعة وزارة الأوقاف فيروس كورونا

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