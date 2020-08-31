وزير الشباب والرياضة: تطوير نادي الصحفيين سيواكب قيمتهم ومكانتهم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه حريص على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى؛ ليكون لائقًا بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضًا.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لنادي الصحفيين؛ للوقوف والاطلاع عن قرب على الإنشاءات الجديدة وما يحتاج إليه النادي من تطوير لكل منشآته خلال الفترة المقبلة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي.

وشملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية بنادي الصحفيين كلًّا من الملاعب الرياضة والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها.

والتقى صبحي مجلس إدارة النادي برئاسة الكاتب الصحفي محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأهرام الرياضي، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تسليم النادي بحد أقصى شهر فبراير المقبل، ووعد الوزير بتقديم كل إمكانات الوزارة لنادى الصحفيين.

ومن جانبه، وجه محمد شبانة الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، مشيرًا إلى أنه لا يبخل على نادي الصحفيين بشيء وأنه وافق على خطة التطوير كاملة التي ينفذها مصنع الطائرات، مؤكدًا أنه اتفق مع الوزير كذلك على إنهاء مشكلة المركب السياحي الخاص بالنادي، وستتم إعادته بعد أكثر من عشر سنوات لوجوده بشركة المقاولون العرب؛ لصيانته وتطوير.

حضر الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وإيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار والتمويل بالوزارة، ومن مجلس إدارة النادي محمد نجم أمين الصندوق، وأحمد ثروت عضو مجلس الإدارة، وعزت إلياس المدير التنفيذي للنادي.