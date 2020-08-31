بدءًا من غدٍ الثلاثاء.. الأديرة تستعد لاستقبال الزوار مع إلغاء الخلوات

قالت مختلف الأديرة المصرية إنها مستعدة لعودة الفتح مجددًا واستقبال الزوار بدءًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، وذلك بعد إغلاقها أمام الزوار طوال فترة "كورونا" ولمدة تجاوزت 5 أشهر متواصلة وإلغاء رحلات الخلوات بها.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم "السريان"، أحد أديرة وادي النطرون في صحراء البحيرة، استقبال الزائرين من الأقباط بدءًا من غدٍ ١ سبتمبر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي أقرتها الدولة في خطتها لمواجهة فيروس كورونا.

ووضع الدير برئاسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، ٥ محاذير لاستقبال الزائرين؛ وهي استقبال رواد الدير من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط، واستئناف خلوات الآباء الكهنة بموجب حجز مسبق على رقم مخصص على واتس آب بدءًا من ١ سبتمبر، وعدم استقبال الشباب للخلوة الروحية والاقتصار على الآباء الكهنة.

وشدد الدير على ضرورة التزام الشعب القبطي بكل الإجراءات الاحترازية من ارتداء القناع الطبي والتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان والامتناع عن المجيء إلى الدير لمَن يعانون ارتفاعًا ولو طفيفًا في درجة الحرارة أو السعال أو التهابات الحلق أو أي أعراض تنفسية؛ حفاظًا على الجميع.

وأعلنت أديرة الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، والأنبا موسى القوي بالعلمين، والشهيد ماربقطر بن رومانوس بالخطاطبة، البدء في استقبال الزائرين من مستقلي الملاكي فقط، وفي حدود 5 سيارات يوميًّا ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر.

وقال الأنبا ساويرس، الأسقف العام، في بيان له، إن الأديرة تعتذر عن استقبال أوتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة؛ وهي: ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والامتناع عن المجيء للدير لمَن يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال.

وأعلن مبيت زوار دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر استئناف استقبال الزوار بدءًا من الغد الموافق ١ سبتمبر بنسبة إشغال 50%، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تحديد عدد من التليفونات للحجز المسبق.

وأعلن دير الأنبا برسوم العريان في معصرة حلوان، إقامة النهضة الروحية المعروفة بمولد العريان فى موعدها من السبت 5 سبتمبر المقبل وحتى 28 سبتمبر، دون مبيت.

وأضاف بيان صادر عن دير القديس الأنبا برسوم العريان برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، أن مظاهر الاحتفال سوق تقتصر على القداسات اليومية والعشيات والعظات التي سوف يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبدأ النهضة يوميًّا في الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، مع التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب، بمحافظة الأقصر، أنه تحت رعاية الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، تقرر بدء استقبال الزائرين من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، طوال أيام الأسبوع، ما عدا يومي "الجمعة والأحد".

وأعلن دير الشهيدة دميانة بالبراري في الدقهلية، بدء استقبال الزائرين ‏بدءًا من يوم الإثنين ٣ أغسطس الماضي، على أن تبدأ الزيارات من الساعة 8 صباحًا ‏حتى 7 مساء، وتقتصر على زيارة المزار والقبر فقط؛ لأخذ بركة قديسي ‏الدير دون حضور قداسات.‏

وأعلن دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، أنه تقرر أن يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين رسمياً طوال الأسبوع بدءاً من الأحد 2 أغسطس 2020، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للجميع لحمايتهم من العدوى خلال أداء الطقوس الدينية وزيارة الدير.

وأعلنت إبراشية سمالوط أن دير السيدة العذراء بجبل الطير، سوف يستقبل الزائرين اعتبارًا من الإثنين 3 أغسطس، وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بمناسبة صوم السيدة العذراء، كما أعلن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين "الدير الأبيض" في سوهاج، فتح أبوابه لاستقبال الزائرين، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة شفيع الدير؛ بينما سيغلق أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد، ليعود فتح أبوابه مرة أخرى بدءًا من يوم الإثنين 3 أغسطس.​