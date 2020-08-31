الكنيسة الكاثوليكية: نصلِّي إلى الله لدعم قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب

قالت الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ وعلى رأسها صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها تتابع بيانات القوات المسلحة والأعمال التي تقوم بها من أجل مواجهة الإرهاب.

وأعلنت الكنيسة صلاتها وتعضيدها لكل مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على سلامة البلاد.

وكانت قد نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية، أمس، شهداء مصر البواسل الذين استشهدوا مؤخرًا في العمليات العسكرية، مؤكدين دعمهما الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.