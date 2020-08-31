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لماذا أعلنت "الصحفيين" أسماء المتقدمين للجنة المشتغلين قبل موعدها؟ وكيل النقابة يُجيب

01:57 م الإثنين 31 أغسطس 2020
لماذا أعلنت "الصحفيين" أسماء المتقدمين للجنة المشتغلين قبل موعدها؟ وكيل النقابة يُجيب

نقابة الصحفيين

مصراوي

قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد، إن اللجنة حريصة على إعلان كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين قبل انعقاد اللجنة بوقت كافٍ، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في متابعة ومعرفة كل ما يجري داخل النقابة، ولمنح أعضاء الجمعية العمومية الفرصة الكاملة لتقديم أي طعون يرونها ضد أي متقدم للجنة؛ فهذا حق أصيل للجمعية العمومية.

وأضاف ميري، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين، أن لجنة القيد بابها مفتوح لتلقي أي طعون، وسيتم التعامل مع الطعون وفحصها بجدية كاملة؛ لضمان التطبيق الكامل والصحيح لقانون النقابة ولائحة القيد.

نقابة الصحفيين خالد ميري

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