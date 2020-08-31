لا مد لمهلة التصالح.. مدبولي يكشف مصير العقارات التي لم تتقدم للتصالح

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء، وأن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر هو آخر فرصة، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.

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