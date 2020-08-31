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برلماني: مرحلة التجارب السريرية الثالثة تضع مصر في السباق العالمي لمواجهة "كورونا"

12:06 م الإثنين 31 أغسطس 2020
برلماني: مرحلة التجارب السريرية الثالثة تضع مصر في السباق العالمي لمواجهة "كورونا"

مجلس النواب

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني الخاص بالوقاية من فيروس كورونا في مصر خطوة مهمة في طريق مكافحة الفيروس.

وأوضح أبو العلا، خلال حديث له، اليوم الإثنين، أن إجراء التجارب السريرية الخاصة باللقاح ستضع مصر ضمن قائمة الدول التي دخلت هذا السباق الطبي والعلمي العالمي لمواجهة هذا الفيروس، وتكلل مساعيها نحو إيجاد لقاح كورونا بالتنسيق مع الصين.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن إيجاد لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا يعد أولوية لدى المنظومة الصحية العالمية والمصرية؛ حيث يوجد تسارع في السباق بين الدول الكبرى لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

واختتم أبو العلا حديثه بالتأكيد أن المرحلة الثالثة تمثل المرحلة الأكثر أهمية؛ إذ إنها تحدد ما إذا كان اللقاح آمنًا ويعالج المرض أم لا، كما أن إجراء هذه التجارب يأتي في ظل التخوفات من حدوث موجة ثانية للوباء في العديد من الدول أشد خطرًا من الأولى.

مجلس النواب التجارب السريرية فيروس كورونا مكافحة كورونا

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