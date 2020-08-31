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برلماني يشيد بجهود وزيرة الثقافة في إحياء التراث الحضاري

11:47 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
برلماني يشيد بجهود وزيرة الثقافة في إحياء التراث الحضاري

الدكتورة إيناس عبدالدايم

أشاد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، بجهود الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في إحياء التراث والحضارة المصرية وتسليط الضوء على حضارة وتاريخ مصرنا الحبيبة و خطتها المتكاملة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف، وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب و استجابتها لمطالب أهالي دوائرهم.

وقال "والي"، في بيان له اليوم الاثنين، إن وزيرة الثقافة نجحت في جذب وفود برلمانية من مختلف دول العالم لدار الأوبرا المصرية لتفقد المسارح وقاعات التدريب إلى جانب متحف الأوبرا وذلك بهدف التعرف على أنشطتها الفنية و إمكانياتها وطاقاتها البشرية الأمر الذى يعكس صورة إيجابية حقيقية عن مصر.

وأضاف أن وزارة الثقافة تسعى لخلق بيئة مناسبة تعمل على تشجيع روح الابتكار وإنتاج ألوان راقية من الفكر والفن بما ينعكس إيجابا على السلوك المجتمعي والارتقاء بالوعي والوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وخاصة في مجال المسرح، باعتباره أحد أهم ركائز العمل الثقافى والفنى نظراً لاحتوائه على مجالات متعددة للإبداع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الثقافة بذلت جهود كبيرة في التعامل مع أزمة كورونا ووضعت خطتها لمواجهة آثار الحظر الصحي الذي فرضته، منها إطلاق منصة رقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل، تحت عنوان "ابدأ حلمك أون لاين" بالإضافة لمبادراتها الإلكترونية المجانية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك". والتي كان لها آثارها الإيجابية القوية.

علاء والي إحياء التراث الحضاري وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم

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