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"الإفتاء": تطبيق القانون يكون بيد سلطات الدولة وليس للأفراد - فيديو

11:31 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
"الإفتاء": تطبيق القانون يكون بيد سلطات الدولة وليس للأفراد - فيديو

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن شريعة الإسلام جاءت بقواعدَ عامَّةٍ تضمنُ انضباطَ المُجْتَمَعات، وثوابتَ تَحْفَظُ النظامَ العام، وأحكامٍ تُقيمُ حياةَ الأفرادِ وتصون أمنهم واستقرارهم.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك، أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، الاثنين، أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيقَ القانون والأحكام وفرضَ النظام هو من واجبات ولي الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعي تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق؛ لأن ذلك يؤدي إلى شيوع الفوضى وضياع مصالح الناس.

وأشارت في فيديو الرسوم المتحركة إلى أن الله قد فرض طاعة ولاة الأمور، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «… مَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

دار الإفتاء المصرية سلطات الدولة تطبيق القانون

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