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الرياح تتجاوز 10 أمتار في الثانية.. "البيئة" تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

10:54 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
الرياح تتجاوز 10 أمتار في الثانية.. "البيئة" تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

جودة الهواء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الاثنين، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على وسط القاهرة، ومتوسطة على جنوب القاهرة، وشمال وشرق وغرب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.5 متر في الثانية إلى 10.2 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط – كفرالشيخ - المنصورة – كفر الزيات – البحيرة – شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس – المحلة)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.3 متر في الثانية إلى 8.8 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (بني سويف – المنيا – الفيوم)، ومتوسطة على (أسيوط - أسوان - قنا – الأقصر ـ سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.3 متر في الثانية إلى 8.8 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 3.1 متر في الثانية إلى 7.9 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (شمال سيناء – بورسعيد – الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.6 متر في الثانية إلى 8.6 متر في الثانية.

جودة الهواء وزارة البيئة الإدارة المركزية لنوعية الهواء الرياح

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