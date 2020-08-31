"خريجو الأزهر" تشيد ببسالة قواتنا المسلحة في تدمير عدد من أوكار الإرهابيين بسيناء

كتب - محمود مصطفى:

أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر, ببسالة قواتنا المسلحة في مكافحة التطرف والإرهاب في سيناء، حيث نجحت القوات المسلحة اليوم في تدمير 317 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، فضلا عن تدمير 10 عربات دفع رباعي للعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى مقتل 73 عنصرا تكفيريا، في عمليات نوعية، وضبط بنادق آلية وكميات من الذخائر.

وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين، بضرورة استمرار جهود قوات الأمن على كافة الأصعدة فى مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية لا ترعى حرمة لوطن أو دين.

ووجهت المنظمة رسالة لعموم الشعب المصري بالالتفاف حول قواته المسلحة، التي يبذل أبناؤها أرواحهم فداء الوطن وأهله، ويسهرون على حمايته والدفاع عنه ضد أعدائه.

وأكدت المنظمة، أن الإرهاب وقوى الظلام الغادرة لن تزعزع أمن مصر، أو تنال من استقرارها، إذ أن تأمين مصر وأهلها وعد من الله تعالى، حيث قال في كتابه: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يجنب مصر وأهلها لهيب الإرهاب والتطرف، وأن يحفظها سالمة من كل سوء.​