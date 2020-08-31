"ما ننساش إحنا كنا فين وبقينا فين".. برلماني يشيد بجهود السيسي للقضاء على العشوائيات

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أب لكل المصريين وحريص تمامًا على مصلحة البلد والحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها، التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن مضر الآن دولة حديثة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية والإعمار.

وأضاف والي، في بيان له اليوم الأحد، أن توجيهات السيسي بشأن الانتهاء من مخالفات البناء والتخلص منها، أمر ضروري وفي غاية الأهمية في الوقت الذي انتصرت فيه مصر على العشوائيات الخطرة وأصبحت تتمتع بالمظهر الجمالي والحضاري، قائلًا: "إحنا كنا فين وبقينا فين".

وأضاف البرلماني، أن السيسي يعمل لمصلحة البلد ومستقبل أجيال قادمة؛ وهو الذي خرج بالشعب إلى النور، مشيدًا برؤية سيادته المستقبلية بشأن القضاء على ملف مخالفات البناء في مصر؛ لأنه أمر خطير يلتهم الاستثمار ويقضي على الرقعة الزراعية؛ الأمر الذي يتطلب أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية الحديثة.

وقال والي إنه لا بد من وقف هذه الظاهرة السلبية؛ وهي مخالفات البناء، في ضوء ما تحقق من إنجازات لا حصر لها على أرض الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد، والتي أصبح لها مكانتها القوية بمشروعاتها القومية العملاقة ومرافق وخدمات بكل أنواعها تتطلب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات والتصدي بكل قوة لمخالفات البناء وسرعة القضاء عليها؛ فنحن الآن في دولة بها مدن وعواصم عالمية، وبنية تحتية على أعلى مستوى من الخدمة ومشروعات إسكان اجتماعي، وبلا عشوائيات.

وأشار النائب علاء والي إلى أن القيادة السياسية استطاعت القضاء على العشوائيات.. فمصر دون عشوائيات تعني جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وتعني وجود انتعاش في حالة السياحة الواردة إلى البلاد وإظهار الصورة الإيجابية عن مصر الجديدة التي يشهد لها المجتمع الدولي بالتقدم والرقي، إضافة إلى الإشادة بكل إجراءات الإصلاح والبناء التي تقوم بها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.