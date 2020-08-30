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بـ30 دولار.. الطيران: السماح للقادمين إلى 3 مطارات بإجراء تحليل "PCR" فور وصولهم

10:51 م الأحد 30 أغسطس 2020
بـ30 دولار.. الطيران: السماح للقادمين إلى 3 مطارات بإجراء تحليل "PCR" فور وصولهم

تحليل pcr

كتب- محمد عبيد:

أعلنت سلطة الطيران المدني المصري، إرسال تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم و طابا الدوليين، بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـ"PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد، فور وصولهم إلى تلك المطارات.

وقالت سلطة الطيران المدني، إن ذلك في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـ"PCR" بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولار أمريكي.

وأضافت أن هذا القرار، يطبق اعتبارًا من أول سبتمبر 2020، إلى حين إصدار تعليمات أخرى.

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