"تنسيقية شباب الأحزاب" تنعى الشهداء من أبطال القوات المسلحة
(مصراوي):
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، في إطار الجهود الضخمة التي تبذلها قواتنا المسلحة لدحر الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، والتي تحرز فيها تقدمًا كبيرًا يومًا بعد يوم.
وتقدمت التنسيقية بالعزاء لأسر "شهدائنا الأبطال"، وقالت في بيان لها اليوم الأحد: "نثمن بطولات أبناء القوات المسلحة وقدراتهم الباسلة، ونؤكد أن تلك الجرائم لن تزيدنا إلا إصرارًا حتى نُطهر الوطن من سموم الإرهاب".
واختتمت التنسيقية بيانها، قائلة: "حفظ الله مصرنا الغالية، ورحم شهدائنا الأبرار، وخالص الدعوات بالشفاء لمصابينا الأبطال".
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