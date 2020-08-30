أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"تنسيقية شباب الأحزاب" تنعى الشهداء من أبطال القوات المسلحة

10:20 م الأحد 30 أغسطس 2020
"تنسيقية شباب الأحزاب" تنعى الشهداء من أبطال القوات المسلحة

"تنسيقية شباب الأحزاب" تنعى الشهداء من أبطال القوا


(مصراوي):

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، في إطار الجهود الضخمة التي تبذلها قواتنا المسلحة لدحر الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، والتي تحرز فيها تقدمًا كبيرًا يومًا بعد يوم.

وتقدمت التنسيقية بالعزاء لأسر "شهدائنا الأبطال"، وقالت في بيان لها اليوم الأحد: "نثمن بطولات أبناء القوات المسلحة وقدراتهم الباسلة، ونؤكد أن تلك الجرائم لن تزيدنا إلا إصرارًا حتى نُطهر الوطن من سموم الإرهاب".

واختتمت التنسيقية بيانها، قائلة: "حفظ الله مصرنا الغالية، ورحم شهدائنا الأبرار، وخالص الدعوات بالشفاء لمصابينا الأبطال".

شباب الأحزاب شهداء القوات المسلحة عمليات سيناء

الخبر التالى:

مرصد الأزهر في أسبوع: متابعة تفاصيل ضبط "محمود عزت".. والحكم على منفذ مذبحة "كرايست تشيرش"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98497

    عدد المصابين

  • 71302

    عدد المتعافين

  • 5376

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بـ30 دولار.. الطيران: السماح للقادمين إلى 3 مطارات بإجراء تحليل "PCR" فور وصولهم