وزير السياحة: 300 ألف تشيكي زاروا مصر في 2019

كتب- يوسف عفيفي:

التقى اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع رئيس اتحاد الشركات السياحية في جمهورية التشيك وممثلي عدد من كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران في التشيك، على هامش زيارته الحالية للعاصمة التشيكية براج للافتتاح الرسمي للمعرض الأثري "ملوك الشمس".

واستعرض الوزير، الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية، التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارًا من أول يوليو الماضي إلى 3 محافظات كمرحلة أولى هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وأكد الوزير، استئناف السياحة الثقافية في مصر اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء الموافق أول سبتمبر، لافتًا إلى المقومات السياحية المختلفة لمصر وخاصة ثراء وتنوع منتجاتها السياحية التي تجذب الشرائح السياحية المختلفة وترضى كافة الأذواق من السائحين ومنها السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الأنماط السياحية المتنوعة.

وأشار الوزير، إلى أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة حتى الآن حوالي 150 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، لافتًا إلى أن هؤلاء السائحين قضوا جميعًا وقتًا سعيدًا بمصر، كما أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر والتي لم تؤثر سلبًا على استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

وأكد الوزير، أهمية السوق التشيكي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، لافتًا إلى أن المقصد السياحي المصري شهد نموًا في الحركة السياحة الوافدة من هذا السوق، حيث قام بزيارة مصر حوالي 300 ألف تشيكي في عام 2019.

وفى سؤال لمنظمى الرحلات عن قرار فرض إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم إلى مصر، أوضح وزير السياحة والآثار أن هذا إجراء احترازي الهدف منه الحفاظ على جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

كما استعرض الوزير الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية حتى 31 اكتوبر 2020.

وأشار منظمو الرحلات إلى رغبة السائح التشيكي وشغفه بالسفر إلى مصر نظرا لما تذخر به من مقومات جذب مختلفة، وما تتميز به من تنوع كبير في منتجاتها السياحية، لافتين إلى أن السائحين التشكيين يفضلون زيارة مدن مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ للاستمتاع بالسياحة الشاطئية بها.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد صباح اليوم، معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج وذلك قبل ساعات من افتتاحه الرسمي مساء اليوم.

​