​رئيس "السكة الحديد" يتفقد أعمال تطوير خط "السد العالي - القاهرة"

القاهرة- (أ ش أ):



تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، الأعمال التي تنفذها الهيئة على خط "القاهرة/ السد العالي"، مستقلًا الموتور، متفقدًا السكك والمحطات والأبراج والمنافذ، ابتداءً بمحطة القاهرة وانتهاءً بمحطة سمالوط.

وأثناء جولته، تابع رئيس الهيئة انتظام سير العمل بالمحطات على الخط، وفحص مهام العاملين والتأكد من انضباطهم وتواجدهم بمقار عملهم ومراجعة تعليمات سلامة التشغيل، للتأكد من إلمام العاملين بها، والاطمئنان على دقة وانتظام سير العمل.

ووجّه رسلان برفع القمامة والارتقاء بمستوى النظافة لتتناسب مع النسق الجمالي العام، وخطة التطوير الشاملة بالهيئة، وإزالة العوائق الزراعية المتواجدة ببعض المحطات، وعلى جانبي السكة على طول الخط، ورفع ناتج التجديدات من على السكك وأحواش المحطات الجاري أعمال تطوير بها.

كما وجّه رئيس الهيئة تعليماته للمختصين بمراجعة التحاويل ودك الأربطة وضبط اتزان السكك والمفاتيح على الخط ومراجعة السيمافورات، والتأكيد الدائم على نظافة العدسات الخاصة بها، كما أكد مجددًا على إغلاق الفتحات والمعابر غير القانونية على الخط حرصًا على سلامة وأمان وانتظام حركة مسير القطارات.

وفيما يخص الحفاظ على ممتلكات الهيئة وأرواح المواطنين، وجّه رسلان بمراجعة حالات التعدي على أملاك الهيئة بأحواش المحطات وعلى طول الخط، والتي لا يجوز استغلالها إلا من خلال القنوات الشرعية لذلك، مع التوجيه بضرورة رفع الخردة الموجودة بالمحطات وعلى طول الخط والتصرف فيها بالطرق القانونية.

وفي ذات السياق، وجه رئيس الهيئة المختصين بمراجعة بوابات المزلقانات على الخط وعمل برنامج زمني واضح ومحدد لصيانة المزلقانات، كما أصدر تعليماته بدهان محطة أبو النمرس والارتقاء بمستوى نظافة محطة البدرشين.

ووجه رئيس الهيئة بإزالة أوجه القصور بمحطة البدرشين والارتقاء بمستواها بشكل عام، كما أمر بتحرير محضر لمستأجر كافيتريا بمحطة العياط لمخالفته وتجاوزه المنطقة المحددة له قانوناً وشغله لأجزاء برصيف المحطة دون وجه حق، والتوجيه بغلق فتحة السور المتواجد بمدخل محطة العياط وضرورة وضع مقاعد تحت المظلات على طول الرصيف بالمحطة لتقديم خدمة أفضل للراكبين، كما وجه بدهان يافطة محطة القطوري، وإزالة الغرف غير المستغلة على رصيف محطة أطواب، وتوفير عمال نظافة لمحطة ناصر لتلبية حاجة العمل بها، كما وجه بمراجعة عقود الايجار للأكشاك المتواجدة على رصيف محطة بني سويف لحفظ حقوق الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة ضرورة التشديد على المسئولين بشركة الستوم، المسئولة عن أعمال تطوير نظم الإشارات بخط بني سويف/ أسيوط، بسرعة ردم الأرصفة بمحطة ببا بعد الانتهاء من أعمالها لدرء أية أخطار من شأنها إيذاء الراكبين مرتادي المحطة، حيث تقوم شركة الستوم الإيطالية بتنفيذ مشروع تطوير نظم التحكم والإشارات بخط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 63% عبر إدخال نظام إلكتروني حديث EIS والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، ومن المتوقع دخول برج مطاي الخدمة نهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما وجّه رئيس الهيئة برفع الصهريج الموجود بحوش محطة الفشن، وتبليط رصيف المحطة ودهان التندات والارتقاء بمستوى نظافة المحطة بشكل عام، كما تابع من خلال مكتب ملاحظ الإشارات بمحطة مغاغة العمل وانتظامه، موجهًا بضرورة الالتزام بتسجيل كل المهمات الموجودة بالمخازن في سجلات رسمية للحفاظ على مال الهيئة، ورفع الكشك الموجود بمدخل المحطة واستبداله بآخر مطابق للنماذج المعتمدة من قبل الهيئة، كما أكد رئيس الهيئة أن على المسئولين بالمحطات، إزالة أية ملصقات على الأعمدة أو شبابيك حجز التذاكر واقتصارها على لوحات الإعلانات فقط.

وأنهى رئيس الهيئة جولته بتفقد محطة سمالوط، والتي اطمأن خلالها على سير أعمال التجديد بالمحطة، موجهاً بتكثيف أعمال الصيانة الخاصة بالسكة ورفع ناتج مخلفات التجديد من على أرصفة وحوش المحطة والعمل على رفع مستوى نظافتها، كما وجه بإزالة الغرف غير المستغلة بالمحطة وعمل يافطة نيون تبرز اسم المحطة بصورة تليق بالتجديدات الجارية بها، مع التنبيه على سرعة الانتهاء من تنفيذ المقاعد على رصيف النازل بالمحطة.

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