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الجيزة: تسكين 24 أسرة من سكان أرض المطار في مساكن عثمان بالسادس من أكتوبر

09:28 م الأحد 30 أغسطس 2020
الجيزة: تسكين 24 أسرة من سكان أرض المطار في مساكن عثمان بالسادس من أكتوبر

أسرة من أهالي أرض المطار

الجيزة- (أ ش أ):

واصلت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، أعمال إخلاء بلوكات أرض المطار الداهمة الخطورة بحي شمال الجيزة حيث تم نقل وتسكين 24 أسرة من سكان البلوكات، وتسكينهم في مساكن عثمان بالسادس من أكتوبر، وتوفير سيارات لنقل الأثاثات والأجهزة والأمتعة وكافه الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

وسبق وأن أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أنه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين، حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية جميع طلبات المواطنين الراغبين في نقل أبناءهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم، كما سيتم إتاحة منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، في إطار الحماية الاجتماعية التي توفرها المحافظة للمواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة، دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبية دورية وتحويل الحالات المرضية منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم ، لافتًا إلى أنه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقة الصناعية والاستثمارية بتوفير وظائف في عدد من الشركات والمصانع الخاصة في حال رغبة المواطنين في العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة ومتابعة وسائل النقل والمواصلات لدعمها في حال الضرورة لذلك.

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أرض المطار اخلاء سكان مساكن عثمان

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