التموين: مناقصة لتوريد 3000 طن زيت صويا و2000 طن "عباد"

(مصراوي):

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية، عقد مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2020/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه المصري، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد.

وبحسب بيان لوزارة التموين، اليوم الأحد، يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر 2020،

وجلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020 الساعة 12 ظهرًا.، وباقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.