المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود في شمال سيناء

كتب- محمد سامي:

أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود، على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أهداف تكفيرية وإرهابية، في محافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي، وحتى يوم 30 أغسطس الجاري.

تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عددًا من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.

وأسفرت جهود القوات المسلحة عن تحقيق النجاحات الآتية:

- تدمير (317) وكرًا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، واستهداف وتدمير (10) عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرًا تكفيريًا يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.

- كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيري شديدي الخطورة وبحيازتهما (2) بندقية آلية، و(5) خزنة، وحزام ناسف، ومقتل (2) فرد تكفيري، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج في إحدى مستشفيات القوات المسلحة وجاري استجوابه، وعثر بحيازتهم على (4) بنادق آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.