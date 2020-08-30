قيادات الرقابة الإدارية لـ"عبدالشافي": نتعهد ببذل كل جهد لمحاربة الفساد

كتب- أحمد جمعة:

اجتمع الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، بسلفه السابق اللواء شريف سيف الدين، بحضور قيادات الهيئة لاستعراض أبرز الملفات ذات الأولوية.

ورحب قيادات الهيئة، بالوزير رئيس الهيئة، متمنين له التوفيق، وتعهدوا ببذل الجهد لرفعة وشأن وطننا في محاربة ومنع الفساد ودفع عجلة التنمية دعماً لجهود الدولة.

ووجهوا الشكر لرئيس الهيئة السابق على ما بذله من جهد خلال فترة قيادته للهيئة.