وزير الرياضة يهنئ "بائع الفريسكا" لتفوقه.. ويدعوه لتكريمه بالوزارة

القاهرة- (أ ش أ):

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا مع الشاب "إبراهيم عبدالناصر" المعروف إعلاميًا بـ"بائع الفريسكا" الحاصل على مجموعة 99.6% في الثانوية العامة، وهنأه على التفوق العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجًا إيجابيًا داخل المجتمع.

وأوضح أن سيتم تكريمه لكفاحه وتفوقه بمقر وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للشاب إبراهيم، وسيكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة على مدار العام.

وأكد أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء والشباب.

وقال صبحي إن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تكريم أوائل الثانوية العامة، وعمل رحلات ترفيهية وتثقيفية لهم داخل وخارج مصر.