أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

وزير الرياضة يهنئ "بائع الفريسكا" لتفوقه.. ويدعوه لتكريمه بالوزارة

06:31 م الأحد 30 أغسطس 2020
وزير الرياضة يهنئ "بائع الفريسكا" لتفوقه.. ويدعوه لتكريمه بالوزارة

الطالب ابراهيم الشهير ببائع الفريسكا المتفوق

القاهرة- (أ ش أ):

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا مع الشاب "إبراهيم عبدالناصر" المعروف إعلاميًا بـ"بائع الفريسكا" الحاصل على مجموعة 99.6% في الثانوية العامة، وهنأه على التفوق العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجًا إيجابيًا داخل المجتمع.

وأوضح أن سيتم تكريمه لكفاحه وتفوقه بمقر وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للشاب إبراهيم، وسيكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة على مدار العام.

وأكد أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء والشباب.

وقال صبحي إن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تكريم أوائل الثانوية العامة، وعمل رحلات ترفيهية وتثقيفية لهم داخل وخارج مصر.

هذا المحتوى من

Asha
بائع الفريسكا وزير الرياضة الإسكندرية

الخبر التالى:

يتربحون بطرق غير شرعية.. برلماني يهاجم سماسرة التقديم للجامعات الأهلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98497

    عدد المصابين

  • 71302

    عدد المتعافين

  • 5376

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25138336

    عدد المصابين

  • 17475853

    عدد المتعافين

  • 845481

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة تعلن تدمير 317 وكرًا للإرهابيين في شمال سيناء (فيديو)