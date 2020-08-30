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نائب بمجلس الشيوخ يطالب "الأعلى للإعلام" بحجب حسابات مواقع التواصل المروجة للشائعات

05:40 م الأحد 30 أغسطس 2020
نائب بمجلس الشيوخ يطالب "الأعلى للإعلام" بحجب حسابات مواقع التواصل المروجة للشائعات

(مصراوي):

طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى للإعلام بحجب الحسابات المروجة للشائعات بشبكات التواصل الاجتماعي، في ضوء ما تروجه من أكاذيب للنيل من الدولة المصرية وجهود التنمية بمختلف المجالات.

وقال حسانين، خلال حديث له اليوم الأحد، إن المشرع منح المجلس الأعلى للإعلام سلطة مراقبة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي؛ بهدف وضع حد للأكاذيب والشائعات ومافيا شبكات التواصل التي تعمل ضد الوطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المتابع لحسابات نشطاء الإخوان والعاملين في إعلامهم المأجور على مواقع التواصل الاجتماعي، سيلاحظ أنها تحولت إلى منابر لترويج الأكاذيب والشائعات وتوجيه المغالطات ضد أداء الدولة المصرية.

وختم حسانين حديثه بأن هذا المخطط الذي أُعد خارج مصر وأسهمت فيه أجهزة المخابرات المعادية لا بد من مواجهته بحزم وتفعيل القانون بشأنه؛ مناشدًا المجلس الأعلى للإعلام استخدام صلاحياته القانونية ضد هذه الحسابات.

حجب المواقع مواقع التواصل الشائعات مجلس الشيوخ حسانين توفيق

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