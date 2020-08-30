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في افتتاح خط طيران جديد بينهما.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة رومانية جديدة

04:52 م الأحد 30 أغسطس 2020
في افتتاح خط طيران جديد بينهما.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة رومانية جديدة

مطار الغردقة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة Animawings الرومانية، في افتتاح خط طيران جديد بين العاصمة بوخارست والغردقة؛ لخدمة السياحة، ووصلت الرحلة من طراز A320، وعليها 174 سائحًا من العاصمة الرومانية بوخارست.

وقالت مصادر بالطيران المدني إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه ترحيبًا بوصول الرحلة وافتتاح الخط الجديد، وقامت فرق العلاقات العامة بتوزيع الورود على الركاب فور نزولهم من الطائرة داخل أرض المهبط، وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم.

وأضافت المصادر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية قدمت الخدمات للشركة الرومانية فور وصولها إلى أرض المهبط.

مطار الغردقة الدولي افتتاح خط طيران لغردقة

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