في افتتاح خط طيران جديد بينهما.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة رومانية جديدة
كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة Animawings الرومانية، في افتتاح خط طيران جديد بين العاصمة بوخارست والغردقة؛ لخدمة السياحة، ووصلت الرحلة من طراز A320، وعليها 174 سائحًا من العاصمة الرومانية بوخارست.
وقالت مصادر بالطيران المدني إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه ترحيبًا بوصول الرحلة وافتتاح الخط الجديد، وقامت فرق العلاقات العامة بتوزيع الورود على الركاب فور نزولهم من الطائرة داخل أرض المهبط، وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم.
وأضافت المصادر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية قدمت الخدمات للشركة الرومانية فور وصولها إلى أرض المهبط.
الخبر التالى:"مصر للطيران" تسيِّر 39 رحلة دولية تقل 2500 راكب.. غدًا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98497
عدد المصابين
-
71302
عدد المتعافين
-
5376
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25138336
عدد المصابين
-
17475853
عدد المتعافين
-
845481
عدد الوفيات
إعلان