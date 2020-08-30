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الرئيس يوجه بتكثيف التعاون مع شركة إيني الإيطالية في مجالي التنقيب والإنتاج في مصر

04:18 م الأحد 30 أغسطس 2020
الرئيس يوجه بتكثيف التعاون مع شركة إيني الإيطالية في مجالي التنقيب والإنتاج في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.

وأشاد الرئيس بمسيرة التعاون المثمر مع شركة "إيني" الإيطالية معرباً عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، أخذاً في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهاً بمواصلة التعاون المكثف مع"إيني"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة "إيني" عن خالص التقدير والعرفان للسيد الرئيس لموقف مصر الداعم لايطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، مشيدا في هذا الاطار بالاجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات انتاج البترول والغاز المختلفة والتي مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والانتاج بطاقتها، مؤكداً أن مصر شريكاً هاماً لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم، ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصة في المنطقة الغربية وأيضاً البحر الاحمر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي كلاوديو ديسكالزي شركة إيني الإيطالية

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