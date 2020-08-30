كورونا مصر: مؤشر التعافي يقفز لـ 72%.. والوفيات عند المتوسط العالمي

كتب - أحمد جمعة:

قفز مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر إلى 72.3% حتى اليوم الأحد، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد 19".

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 212 حالة جديدة بكورونا، و14 وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند 5.4% بالنظر إلى انخفاض الإصابات المسجلة بالفيروس، وتأرجح عدد حالات الوفاة بين 15 إلى 20 حالة يومياً في المتوسط.

ولا يزال معدل الوفيات في مصر مقارب لمتوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وتتخوف وزارة الصحة من زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس نتيجة "التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية"، وفق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة.

وظل عدد الحالات الإيجابية المسجلة يوميا دون مستوى الـ 200 حالة منذ بداية الشهر الجاري، حتى ارتفع منذ الأربعاء الماضي لـ 206 حالات ليستمر فوق الـ 200 حالة منذ ذلك اليوم.

وأعلن "مجاهد" إعادة تفعيل خطة التعايش مع فيروس كورونا، بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وقال لـ"مصراوي"، إنه سيتم اعادة تفعيل خطة التعايش مع فيروس كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات بالشوارع والمواصلات العامة ومخاطبة وزارة الداخلية لتطبيق القانون على المخالفين لهذه الإجراءات.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستطبق بشكل حاسم في المؤسسات والشركات والمصانع ووسائل النقل، والمناشدة بتنفيذها في هذه الجهات والأماكن من ارتداء الكمامات وترك مسافات بين العاملين واتباع اجراءات التباعد الاجتماعي والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت العامة، ومراجعة بند العقوبات لرفع وعي المواطنين وتفعيل دور الكمائن الشرطية في هذا الاتجاه.