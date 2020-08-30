ممرض حصل على 98%.. ميلاد رسمي: أناشد السيسي تحقيق حلمي بكلية الطب
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كتب- محمد سامي:
لم ينسَ ميلاد رسمي شحاتة، البالغ من العمر ٢٧ سنة، ويعمل ممرضًا بمديرية الصحة ببني سويف، حلم والده الذي تمنى دائمًا أن يصبح نجله الأكبر طبيبًا بشريًّا.
لم يستطيع ميلاد الاالتحاق بالثانوية العامة لظروف ما؛ ما بين أسريه وخاصة؛ لكنه التحق بدبلوم التمريض لمدة ثلاث سنوات، ومن بعدها معهد تمريض فوق متوسط لمدة عامين، حتى تخرجه في ٢٠١٣، والتحاقه بالقوات المسلحة لقضاء فترة التجنيد الإجباري.
ميلاد يقول لـ"مصراوي": بعد انتهاء فترة خدمتي وبدء عملي بمديرية الصحة، ظل الحلم يراودني في ظل عملي في القطاع الطبي الذي أعشقه وأرى أن فيه رسالة ربانية معناها الرحمة والإنسانية.
يضيف ميلاد، اتخذت قرار في ٢٠١٧ بالتقدم لدراسة الثانوي العام بنظام المنازل، وبالفعل جهزت جميع أوراقي المطلوبة وتقدمت إلى المدرسة وخُضت امتحانات الصف الأول واجتازتها بنجاح كبير، ثم الصف الثاني الذي شهد فيه جميع المدرسين بالمدرسة بتفوقي العلمي.
وتابع ميلاد: وصلت إلى الصف الثالث الثانوي (شعبة علمي علوم)، ورغم قسوة الظروف التي تضطرني إلى العمل في مكانين؛ أحدهما حكومي والآخر خاص من أجل الإنفاق على أسرتي الصغيرة ومساعدة أهلي في ظل الظروف الصعبة، حصلت على مجموع ٤٠٢ من ٤١٠ بما يوازي ٩٨% دون أي درس خصوصي، معتمدًا فقط على مجهوده الخاص والمذاكرة اليومية.
ميلاد يتخوف من ارتفاع التنسيق وفقًا للمؤشرات المنشورة، وأن يكون الحد الأدنى بكلية الطب ٤٠٤، وبالتالي يضيع حلمه في الالتحاق بالطب.
وناشد ميلاد الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الحصول على منحة لدراسة الطب لتحقيق حلم حياته، حيث إٔن معايير المنح لا تنطبق عليه كونه موظف حكومة.
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