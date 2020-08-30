ممرض حصل على 98%.. ميلاد رسمي: أناشد السيسي تحقيق حلمي بكلية الطب

كتب- محمد سامي:

لم ينسَ ميلاد رسمي شحاتة، البالغ من العمر ٢٧ سنة، ويعمل ممرضًا بمديرية الصحة ببني سويف، حلم والده الذي تمنى دائمًا أن يصبح نجله الأكبر طبيبًا بشريًّا.

لم يستطيع ميلاد الاالتحاق بالثانوية العامة لظروف ما؛ ما بين أسريه وخاصة؛ لكنه التحق بدبلوم التمريض لمدة ثلاث سنوات، ومن بعدها معهد تمريض فوق متوسط لمدة عامين، حتى تخرجه في ٢٠١٣، والتحاقه بالقوات المسلحة لقضاء فترة التجنيد الإجباري.

ميلاد يقول لـ"مصراوي": بعد انتهاء فترة خدمتي وبدء عملي بمديرية الصحة، ظل الحلم يراودني في ظل عملي في القطاع الطبي الذي أعشقه وأرى أن فيه رسالة ربانية معناها الرحمة والإنسانية.

يضيف ميلاد، اتخذت قرار في ٢٠١٧ بالتقدم لدراسة الثانوي العام بنظام المنازل، وبالفعل جهزت جميع أوراقي المطلوبة وتقدمت إلى المدرسة وخُضت امتحانات الصف الأول واجتازتها بنجاح كبير، ثم الصف الثاني الذي شهد فيه جميع المدرسين بالمدرسة بتفوقي العلمي.

وتابع ميلاد: وصلت إلى الصف الثالث الثانوي (شعبة علمي علوم)، ورغم قسوة الظروف التي تضطرني إلى العمل في مكانين؛ أحدهما حكومي والآخر خاص من أجل الإنفاق على أسرتي الصغيرة ومساعدة أهلي في ظل الظروف الصعبة، حصلت على مجموع ٤٠٢ من ٤١٠ بما يوازي ٩٨% دون أي درس خصوصي، معتمدًا فقط على مجهوده الخاص والمذاكرة اليومية.

ميلاد يتخوف من ارتفاع التنسيق وفقًا للمؤشرات المنشورة، وأن يكون الحد الأدنى بكلية الطب ٤٠٤، وبالتالي يضيع حلمه في الالتحاق بالطب.

وناشد ميلاد الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الحصول على منحة لدراسة الطب لتحقيق حلم حياته، حيث إٔن معايير المنح لا تنطبق عليه كونه موظف حكومة.