أسعار جديدة بالقاهرة.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء في منطقتك

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء المحافظة للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تقديم طلبات التصالح يوم 30 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي مهلة سداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة 15 سبتمبر المقبل.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في 38 حيا بالقاهرة مقسمين على 4 مناطق (شمالية – جنوبية – شرقية – غربية) على النحو التالي:

قائمة بالأسعار الجديدة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بـ8 أحياء بالقاهرة

قبل نهاية المهلة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء في 11 حيا بالقاهرة "5 فئات"

أسعار جديدة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء لـ9 أحياء بالقاهرة

30 يوما وتنتهي المهلة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بـ8 أحياء بالقاهرة