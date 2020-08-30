الأزهر تعلن فتح باب التسجيل في دورة تربية عسكرية لطلاب الفرق النهائية

كتب - محمود مصطفى:

قررت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، فتح باب التسجيل في دورة التربية العسكرية لطلاب الفرق النهائية، والتي ستعقد في المدة من 5/9/2020 إلى 17/9/2020.

ودعت إدارة التربية العسكرية، الطلاب بضرورة قراءة القواعد المهمة وتعليمات الأبحاث قبل التسجيل، وعدم التسجيل في أكثر من فرع؛ إذ يقوم النظام بمسح المسجلين في أكثر من فرع أتوماتيكيًّا من كلا الفرعين، ويستعلم عن الأكواد الخاصة بالطلبة القائمين بالتسجيل بدءًا من يوم الجمعة الموافق 30/9/2020م.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب استلام الأبحاث يوم السبت الموافق 5/9/2020، ولن تستلم الأبحاث يومي: الخميس والجمعة، مع عدم تكرار رفع البحث أكثر من مرة؛ حيث يعد صاحب البحث المكرر راسبًا في الدورة، وسيكون الاختبار النهائي للدورة يوم الخميس الموافق 17/9/2020 من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة 10:45 صباحًا.