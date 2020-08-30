القراء تعلن غلق باب الترشح لمجلس الإدارة: حشاد والجمل يتقدمان لمنصب النقيب

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الكاتب الصحفي محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، غلق باب الترشح على مقعد النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح في بيان، الأحد، أن الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بأعمال نقيب القراء، تقدم بأوراقه للجنة المشرفة على الانتخابات لمقعد نقيب القراء، إضافة إلى الشيخ حلمي الجمل.

وأشار إلى أنه تقدم في اليوم الأخير لمقعد العضوية كل الشيخ صديق المنشاوي والشيخ طه النعماني والشيخ خضر أحمد مصطفى والشيخ عبد الرحيم دويدار والشيخ حجاج الهنداوي والشيخ وليد السيد عبد الشافي هلال والشيخ حسين السويفي الشيخ أحمد فرج الله الشاذلي والشيخ محمد كسكين والشيخ محمد نجيب عارف والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والشيخ محمد محروس طلبة والشيخ محمد يحيى الشرقاوي والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد والشيخ حسين الإسكندراني والشيخ محمد بسيوني عوض والشيخ عبد الباسط عمارة والشيخ محمد مصطفى الشرقاوي.

واختتم الساعاتي: عقب إغلاق الترشيح تسلمت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الأوراق على تبدأ بفحصها لمراجعتها تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الخميس الموافق للسابع عشر من سبتمبر المقبل، وحال عدم اكتمال النصاب القاني تجري الانتخابات بعدها بيومين السبت 19سبتمبر بالأعداد الموجودة من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

وتابع:" حال تساوي الأصوات على مقعد النقيب بين الشيخ محمد صالح حشاد والشيخ حلمي عبد الحميد الجمل الذي تقدم بأوراقه في اليوم الأول -ومعه تسع قراء تقدموا لمقعد العضوية- تعاد الانتخابات بينهما يوم 26 من سبتمبر المقبل".

وخلا مقعد نقيب القراء، بوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في الخامس من مايو الماضي.