أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمحافظة القاهرة

01:37 م الأحد 30 أغسطس 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة.

وأكد عباس، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، والذى يُعد أحد مشروعات تطوير مدينة القاهرة، لتمكينها من أداء دورها الثقافى والتاريخى، وهذا المشروع، وغيره من مشروعات تطوير العاصمة، تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وتجول مسئولو الوزارة، بمواقع تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، للاطمئنان على سير العمل، ومعدلات التنفيذ، ومعاينة الأعمال التى يتم تنفيذها على الطبيعة، لإظهار هذه المنطقة بمظهر حضاري يليق بالقاهرة التاريخية.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن مشروعات التطوير المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة حالياً، تهدف لإعادة إحياء وتوظيف الأراضى المتداعية داخل القاهرة التاريخية، لتتوجه بشكل أساسي لاستعادة دورها كمناطق حية للتراث والثقافة والترفيه والفن، وتكون مقصداً سياحياً.

مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة محافظة القاهرة خالد عباس المشروعات القومية

الخبر التالى:

القراء تعلن غلق باب الترشح لمجلس الإدارة: حشاد والجمل يتقدمان لمنصب النقيب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98497

    عدد المصابين

  • 71302

    عدد المتعافين

  • 5376

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25138336

    عدد المصابين

  • 17475853

    عدد المتعافين

  • 845481

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: 98.53% للطب.. ننشر الحد الأدنى لكليات "علمي علوم" بالمرحلة الأولى للتنسيق