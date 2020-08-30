ما حقيقة إعفاء سيارة ياسمين صبري الرولز رويس من الجمارك؟ الإدارة العامة تُجيب
كتب- محمد عبيد:
أصدرت الإدارة العامة للجمارك بيانا بشأن ما تم نشره عن إخطار المرور الخاص بسيارة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري)، قالت فيه:
١- تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 8 2020 باسم ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري، ومشمولة طبقًا للمعاينة سيارة ماركة رولز رويس داون، موديل 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص.
٢- تم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيهًا، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.
٣- الفئة الجمركية 135٪ ضريبة الوارد + 8.5٪ رسم تنمية +30٪ ضريبة جدول +14٪ ضريبة قيمة مضافة.
٤- تم تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشأ Ec اتحاد أوروبي؛ بغرض تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.
٥- تم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيهًا.
٦- تم سداد الرسوم وبياناتها، كالتالي:
رسم تنمية 8.5٪، بقيمة 519651.21 جنيه.
+ 30٪ ضريبة جدول +14٪ قيمة مضافة 3197200,63 جنيه.
+ رسوم إضافية 285,20 جنيه.
إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركي: 3717137,20 جنيه.
وبالتالى فإنه السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس " كابروليه" باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020.
ويبلغ ثمن السيارة 6 ملايين و113
ألفًا و545 جنيهًا، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك
تُقدر بـ3 ملايين و717 ألفًا و137 جنيهًا مصريًّا.
وتزوجت
ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020. ويُعد آخر أعمالها
مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض رمضان الماضي.
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