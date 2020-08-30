"مرصد الأزهر" يندد بحرق المصحف الشريف على أيدي متطرفين في السويد

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الجريمة الشنعاء التي أقدم عليها ناشطي اليمين المتطرف في مدينة "مالمو" في السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم، الجمعة، فيما أثار حفيظة المسلمين في شتى بقاع الأرض جراء امتهان كتابهم المقدس ومصدرهم الرئيسي في التشريع.

وأكد مرصد الأزهر، في بيان له، رفضه القاطع لأي شكل من أشكال امتهان المقدسات، لاسيما مقدسات المسلمين الذين باتوا يصبحون على جريمة تلو الأخرى على هذا النحو، ويشدد المرصد على مخالفة هذا السلوك الإجرامي لكافة الشرائع السماوية وتعاليم الدين الإسلامي السمح، التي تحض على التآلف بين بني البشر.

وأكد المرصد، أن مثل هذه الجرائم من شأنها إثارة وتأجيج مشاعر ما يربو على المليار والنصف مليار مسلم حول العالم ما ينذر بإشعال نار الفتنة والصراعات بين أبناء الوطن الواحد.

وحذر المرصد، في الوقت ذاته، اليمين المتطرف من استغلال ما يقومون به من أجل تحقيق مآرب سياسية أو شخصية، مؤكدا أن ما يفعلونه من شأنه تقويض وهدم المجتمعات.

من جانبها، أدانت الأمم المتحدة على لسان ممثلها السامي لتحالف الحضارات، أنخيل موراتينوس، هذه الجريمة النكراء واصفة إياها بـ"الدنيئة والمرفوضة بالكلية وغير المبررة"، مضيفا أن مثل هذه الأعمال المتعمدة التي يقدم على ارتكابها منتمون إلى اليمين المتطرف من شأنها تمزيق النسيج المجتمعي، فضلا عن كونها تخالف الأهداف والقيم التي أسست الأمم المتحدة من أجل إرسائها.