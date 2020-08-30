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30 يوما وتنتهي المهلة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بـ8 أحياء بالقاهرة

11:35 ص الأحد 30 أغسطس 2020
30 يوما وتنتهي المهلة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بـ8 أحياء بالقاهرة

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في 8 أحياء بالمنطقة الشمالية على النحو التالي:

أغلى متر بـ700 جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بمنطقة الزاوية

خفض يصل لـ500 جنيه للمتر.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء بالساحل

أقل متر سكني بـ180 جنيها.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في الشرابية

3 فئات.. تعرف على الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالزيتون

حسب الشارع.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بحدائق القبة

سكني وتجاري وإداري.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالأميرية

تبدأ من 216 جنيهًا.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بشبرا

تبدأ بـ252 جنيهًا.. أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء بروض الفرج

خالد عبدالعال التصالح في مخالفات البناء محافظ القاهرة

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