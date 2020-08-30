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القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 309 شباب بقنا

11:27 ص الأحد 30 أغسطس 2020
القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 309 شباب بقنا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 309 شباب من مختلف المؤهلات بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 1510 شباب.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن المديرية صرفت منحة عيد الفطر المبارك وعيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لـ3123 عاملا بقيمة إجمالية 3 ملايين و66 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف 3 ملايين و227 ألفا و36 جنيها لـ3410 عمال غير منتظمين رعاية صحية واجتماعية، منها رعاية صحية بمبلغ 11 ألفاً و536 جنيها لـ109 عمال، ورعاية اجتماعية بمبلغ 3 ملايين و215 ألفا و500 جنيه لـ3301 عامل.

وأوضح أسعد أحمد السيد، مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن إنجازات المديرية خلال يوليو الماضي، أنه تم التفتيش العمالي على 467 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 8 محاضر عمالية، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 9 شكاوى عمالية تم تسوية 6 منهم وتحويل شكوتين للقضاء، وتبقت شكوى واحدة مازالت تحت البحث.

وأشار إلى أن المديرية شنت حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 296 منشأة، وتم رصد حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار الفيروس، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

محمد سعفان وزير القوى العاملة العمالة غير المنتظمة قنا

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